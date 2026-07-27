Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'nin grup toplantılarını yapacağı gün ve saat belli oldu.

Buna göre; YENİ Parti salı günleri saat 11.45'te Meclis'teki büyük salonda grup toplantılarını yapacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün YENİ Parti ve CHP heyetleriyle bir araya geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzasıyla YENİ Parti'ye gönderilen yazıda, "Haftalık siyasi parti grup toplantılarınızın gerçekleştirilebilmesi için salı günleri saat 11.45'te ANA Bina Büyük Grup Toplantı Salonu tahsis edilmiştir" denildi.

CHP PERŞEMBE GÜNLERİ

YENİ Parti’nin yarın Özür Özel’in başkanlığında milletvekilleri ile kapalı grup toplantısı yapacağı bildirildi

Öte yandan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş CHP’nin Grup toplantılarının küçük salonda Perşembe günleri yapmasını kararlaştırıldığını söyledi

YARIN DEM, ÇARŞAMBA GÜNÜ İYİ PARTİ

YENİ Parti, CHP ve MHP bu hafta grup toplantısı yapmayacak. TBMM’de bu hafta, CHP’den ayrılan 91 milletvekiliyle yeni kurulan YENİ Parti ile CHP’nin grup toplantısı yapması beklenmiyor. MHP ile AKP'nin de bu hafta grup toplantısı yapmayacağı öğrenildi.

TBMM’de siyasi partilerin haftalık grup toplantıları salı ve çarşamba günleri yapılıyor.

TBMM’de yarın sadece DEM Parti grup toplantısı yapacak. Çarşamba günü de Yeni Yol ve İYİ Parti grup toplantısı düzenleyecek. MHP ile AKP’nin bu hafta grup toplantısı planlamadığı öğrenildi.