Uyuşturucu ticareti iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay ile birlikte gözaltındaki 3 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mesut Can Tomay'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Savcılık, Tomay ve diğer şüphelilerin tutuklanmasını talep etmek yerine adli kontrol tedbirlerinin uygulanması istemiyle dosyayı nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdi.
Muhabir: Haber Merkezi