Üniversite tercih dönemi yaklaşırken milyonlarca aday, mezuniyet sonrası iş bulma imkânı yüksek bölümlere yöneliyor. Dijital dönüşüm, yapay zekâ, yaşlanan nüfus ve yeşil ekonomi gibi küresel gelişmeler, bazı meslekleri ön plana çıkarırken iş gücü piyasasında da yeni ihtiyaçlar doğuruyor. Uzmanlar, yalnızca diploma değil, teknolojiye uyum sağlayan ve sürekli gelişime açık mesleklerin gelecekte daha fazla fırsat sunacağını belirtiyor.

İşte iş garantisi en yüksek görülen 5 meslek

1- Yapay Zekâ Mühendisliği

Yapay zekâ uygulamalarının her sektörde yaygınlaşmasıyla birlikte bu alandaki uzmanlara olan ihtiyaç hızla artıyor. Yazılım geliştirme, makine öğrenmesi ve veri modelleme konularında uzmanlaşan mezunlar, yüksek maaşlı iş fırsatları yakalayabiliyor.

2- Siber Güvenlik Uzmanlığı

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla kurumların en büyük önceliklerinden biri veri güvenliği oldu. Bankalar, kamu kurumları ve teknoloji şirketleri siber güvenlik uzmanlarını istihdam etmek için yoğun rekabet içinde bulunuyor.

3- Yazılım Mühendisliği

Mobil uygulamalardan savunma sanayisine, finans sektöründen oyun teknolojilerine kadar geniş bir çalışma alanına sahip olan yazılım mühendisleri, hem Türkiye'de hem de yurt dışında en çok aranan meslek grupları arasında yer alıyor.

4- Veri Bilimi ve Veri Analistliği

Şirketlerin stratejik kararlarını veriler üzerinden şekillendirmesi, veri analistleri ve veri bilimcilerine olan talebi artırıyor. Büyük veri, iş zekâsı ve analitik alanlarında uzmanlaşan mezunlar birçok sektörde kolaylıkla iş bulabiliyor.

5- Hemşirelik ve Sağlık Teknolojileri

Yaşlanan nüfus, sağlık yatırımları ve dijital sağlık sistemlerinin gelişmesi nedeniyle hemşirelik başta olmak üzere sağlık teknolojileri alanındaki mesleklerin önümüzdeki yıllarda da istihdam açısından güçlü konumunu koruması bekleniyor.

Tercihte yalnızca bugünü değil geleceği de düşünün

Uzmanlar, üniversite tercihinde yalnızca mevcut popülerliğe değil, teknolojik dönüşüm, küresel istihdam eğilimleri ve kişisel yeteneklere uygun bölümlerin seçilmesi gerektiğini vurguluyor. Yapay zekâ, veri analitiği, yazılım ve siber güvenlik gibi alanların önümüzdeki yıllarda iş dünyasının en çok ihtiyaç duyacağı meslek grupları arasında yer almayı sürdüreceği öngörülüyor.