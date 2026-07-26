Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Mamak ve Altındağ'ın üst kotlarında yaşanan su kesintilerine ilişkin açıklama yaptı. ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mert, P11 Pompa İstasyonu'nda meydana gelen ve çıkış nedeni henüz netlik kazanmayan yangın nedeniyle trafonun zarar gördüğünü, ekiplerin arızayı gidermek için yoğun mesai harcadığını söyledi.

Mert, bir gün önce P10 Pompa İstasyonu'nda yaşanan arızanın gece boyunca süren çalışmaların ardından giderildiğini ve bölgeye yeniden su verilmeye başlandığını hatırlatarak, bu kez P11 Pompa İstasyonu'nda trafo arızası yaşandığını ifade etti. Arızanın kesin nedeninin araştırıldığını belirten Mert, yangının trafo patlaması ya da kısa devreden kaynaklanmış olabileceğini kaydetti.

Trafo ve kablolar yenileniyor

Hasarın giderilmesi için trafo ile birlikte zarar gören enerji kablolarının da yenilendiğini belirten Mehmet Mert, çalışmaların yaklaşık 11-12 saat içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Mert, ekiplerin suyun en kısa sürede yeniden verilmesi için aralıksız çalıştığını belirterek, süreç boyunca ihtiyaç duyulan bölgelere su tankerleriyle destek sağlanacağını ifade etti. Peş peşe yaşanan iki arızanın özellikle Mamak ve Altındağ'ın üst kotlarını etkilediğini vurgulayan Mert, çalışmaların tamamlanmasının ardından su temininin normale döneceğini bildirdi.