YENİ Parti, kuruluş sürecinin ardından teşkilatlanma çalışmalarını hızlandırıyor. Edinilen bilgilere göre partinin üye kayıt işlemleri ile bağış kabul süreci önümüzdeki çarşamba günü resmen başlayacak.

Süreç kapsamında kullanılacak "YENİ Parti Üye Kayıt Başvuru Belgesi" de kamuoyuna yansıdı. Başvuru formunda adayların kimlik bilgileri, iletişim ve adres bilgileri ile meslek, eğitim, yabancı dil, kan grubu gibi kişisel bilgilerin yanı sıra görev almak istedikleri komisyonları işaretleyebilecekleri bölümler yer alıyor.

Formda ayrıca "üyelik ödentisi" başlıklı bölüm de bulunuyor. Bu bölümde ödenen tutar, tarih ile ödemeyi teslim eden ve teslim alan kişilere ilişkin bilgiler kayıt altına alınacak.

Parti yönetiminin, çarşamba günü başlayacak süreçle birlikte ülke genelinde üye kayıtlarını hızlandırmayı ve teşkilatlanma çalışmalarını yaygınlaştırmayı hedeflediği belirtiliyor.