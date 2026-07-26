TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba kanun teklifine eklenen düzenlemeyle otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sisteminde kapsamlı değişikliklere gidildi. Yeni düzenleme, hem otomobiller hem de belirli motosiklet grupları için vergi hesaplama yöntemini yeniden şekillendiriyor.

Düzenlemeye göre, binek otomobillerde ÖTV oranlarının belirlenmesinde yalnızca motor silindir hacmi değil, taşıtın çekiş sistemi de dikkate alınacak. Böylece araçların teknik özelliklerine göre farklı vergi uygulamalarının önü açılmış oldu.

Yeni sistem kapsamında, nispi vergi oranına göre hesaplanan ÖTV'nin belirlenen taban tutarın altında kalması halinde asgari maktu vergi uygulanacak. Buna göre L sınıfı araçlarda asgari maktu ÖTV 30 bin TL, binek otomobillerde ise 100 bin TL olarak belirlendi. Elektrik motor gücü 4 kW'ın altında olan motosikletler ile bazı araç grupları bu uygulamanın dışında tutulacak.

Düzenleme ayrıca Cumhurbaşkanına da yeni yetkiler veriyor. Buna göre Cumhurbaşkanı; motor gücü, motor hacmi, çekiş sistemi, batarya kapasitesi, emisyon değeri, menzil ve benzeri teknik kriterlere göre ÖTV tutarlarını farklılaştırabilecek. Belirlenen asgari maktu vergi tutarları ise gerektiğinde sıfıra kadar indirilebilecek veya 10 katına kadar artırılabilecek.

Yeni uygulamayla birlikte otomotiv sektöründe vergilendirme sisteminin araçların teknik özelliklerine göre daha ayrıntılı şekilde şekillendirilmesi hedeflenirken, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle piyasadaki etkilerinin önümüzdeki dönemde daha net görülmesi bekleniyor.