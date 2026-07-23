Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının beşinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit tutma kararı aldı. Kurul ayrıca, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40, borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5 seviyesinde tuttu.

Faiz kararı, piyasa beklentileri doğrultusunda geldi.

Kararın ardından yayımlanan PPK metninde enflasyona ilişkin değerlendirmeler de yer aldı. Metinde, "Enflasyonun ana eğilimi, haziran ayında sınırlı bir miktar gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Merkez Bankası'nın açıklamasında, para politikasının önümüzdeki dönemde izleyeceği yola ilişkin mesajlara da yer verildi.