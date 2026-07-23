Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında aylık alan milyonlarca emeklinin temmuz dönemi zam farklarının ödeme tarihini açıkladı. 2 milyon 491 bin 370 kişiye toplam 14,5 milyar lira ödeme yapılacak.

SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, 5510 sayılı Kanun’un 4/1-c maddesi kapsamında aylık alan emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetimlerin 2026 Temmuz dönemi zam farkları 24 Temmuz 2026 Cuma günü hesaplara yatırılacak.

Zam farkı ödemelerinden toplam 2 milyon 491 bin 370 emekli ve hak sahibi yararlanacak. Bu kapsamda hak sahiplerine toplam 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirilecek.

1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarda oluşan fark tutarları, vatandaşların aylıklarını aldıkları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına aktarılacak. Hak sahipleri, ödemelerini 24 Temmuz Cuma günü hesaplarından çekebilecek.

SGK'nın duyurusu, 4C kapsamındaki Emekli Sandığı emeklileri ve diğer hak sahiplerinin temmuz dönemi zam farkı ödemelerini kapsıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farklarına ilişkin farklı bir ödeme takvimi ise söz konusu duyuruda yer almadı.