Trafikte sinirlenince derin nefes alanlar, tartışmanın ardından sarılarak barışanlar yalnız değil. Şempanzelerin de gerginlik yaşadıklarında birbirlerini sakinleştirmek için öpüşüp sarıldıkları ortaya çıktı.

Primatlar üzerinde yapılan gözlemler, şempanzelerin kavga, korku ya da stres yaratan olayların ardından birbirlerine fiziksel temas kurarak destek verdiğini gösteriyor. Araştırmacılara göre bu davranış, grubun yeniden sakinleşmesine ve sosyal bağların güçlenmesine yardımcı oluyor.

"Öpücük terapisi" sadece insanlara özgü değil

Bilim insanları, şempanzelerin sadece kavga eden bireyleri değil, olaya tanık olan diğer grup üyelerini de sarılarak ya da dokunarak rahatlattığını belirtiyor. Kimi zaman kısa bir sarılma, kimi zaman öpücük benzeri yüz teması, bazen de omuza dokunuş gerginliğin azalmasını sağlıyor.

Bu davranışların empati ve sosyal dayanışmanın evrimsel kökenlerine ışık tuttuğu ifade ediliyor.

Belki de biz onlardan öğrendik

Uzmanlara göre fiziksel temas, hem insanlarda hem de şempanzelerde güven duygusunu artırıyor ve stres hormonlarının azalmasına katkı sağlıyor. Yani kötü bir günün ardından gelen samimi bir sarılmanın rahatlatıcı etkisi milyonlarca yıllık bir miras olabilir.