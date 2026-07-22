İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sunucu Ece Üner'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Üner, Haluk Levent'i sanatçı kimliğinin yanı sıra AHBAP Derneği yöneticisi olarak tanıdığını, ilk kez Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Babala TV'de düzenlenen canlı yayında yüz yüze görüştüklerini söyledi. O tarihten sonra Levent ile herhangi bir görüşmesinin olmadığını ifade eden Üner, bunun gerektiğinde iletişim kayıtlarıyla da doğrulanabileceğini belirtti.

"Bağış yapmadım, açıklamam birlik mesajı içindi"

Savcılık ifadesinde AHBAP Derneği'ne herhangi bir bağış yapmadığını söyleyen Üner, deprem sürecinde yaptığı "AFAD da bizim, AHBAP da bizim" paylaşımının herhangi bir kurumu savunmak amacı taşımadığını ifade etti.

Söz konusu paylaşımın amacının, ülkenin zor günlerinde toplumsal birlik ve beraberlik çağrısı yapmak olduğunu belirten Üner, banka hesap hareketlerinin incelenebileceğini de dile getirdi.

"O paylaşımı yaptığım için pişmanım"

Soruşturma sürecinde kamuoyuna yansıyan iddiaları basından takip ettiğini söyleyen Üner, yardım paralarının kullanımına ilişkin haberlerin ardından hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

Üner, ifadesinde, Haluk Levent'in yardım paralarını iddia edildiği şekilde kullanacağını bilmesi halinde o dönemde yaptığı açıklamaları yapmayacağını belirterek, kendisini kandırılmış hissettiğini ve paylaşımından dolayı pişmanlık duyduğunu söyledi.

Savcılıktaki ifade işlemlerini tamamlayan Ece Üner, daha sonra adliyeden ayrıldı.

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