Gölbaşı Belediyesi, ilçede yıllardır gündemde olan ağır vasıta park sorununa çözüm olacak önemli bir projeyi tamamladı. Ankara'nın ulaşım ve taşımacılık açısından stratejik noktalarından biri olan Gölbaşı'nda yapımı tamamlanan ilk tır parkı, Şafak Mahallesi'nde yaklaşık 20 dönümlük alanda hizmete hazır hale getirildi.

Proje kapsamında zeminin güçlendirilmesi amacıyla 10 bin metreküp dolgu çalışması gerçekleştirildi. Altyapı düzenlemelerinin ardından bin 750 metrekarelik alana asfalt kırığı serilerek ilk etapta 100 tırın aynı anda güvenli şekilde park edebileceği alan oluşturuldu.

Yeni park alanıyla birlikte mahalle aralarında ve şehir merkezinde gelişigüzel park edilen ağır tonajlı araçların neden olduğu trafik yoğunluğu, güvenlik riski ve görüntü kirliliğinin azaltılması amaçlanıyor. Projenin aynı zamanda nakliyecilere düzenli ve güvenli bir park alanı sunarak ilçenin lojistik kapasitesine katkı sağlaması bekleniyor.

Odabaşı: Gölbaşı'nın geleceğine yatırım yapıyoruz

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, ilçenin ihtiyaç duyduğu altyapı yatırımlarını planlı şekilde hayata geçirdiklerini belirterek, Gölbaşı'nın Ankara'nın önemli lojistik merkezlerinden biri olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Uzun yıllardır ağır tonajlı araçların düzensiz park etmesinin hem vatandaşlar hem de taşımacılık sektörü açısından çeşitli sorunlara yol açtığını ifade eden Odabaşı, tamamlanan tır parkının yalnızca bir park alanı olmadığını, aynı zamanda şehir içi ulaşımı rahatlatacak ve trafik güvenliğini artıracak önemli bir yatırım olduğunu dile getirdi.

İlçenin gelişen sanayi ve ticaret yapısına uygun altyapı yatırımlarını sürdüreceklerini vurgulayan Odabaşı, Gölbaşı'nı sorunların konuşulduğu değil, çözümlerin hayata geçirildiği bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.