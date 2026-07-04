Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği "Kent Gezileri", Başkentlilere Ankara'nın tarihi, kültürel ve doğal mirasını yerinde tanıma fırsatı sunuyor. Programın son durağında katılımcılar, tarihi dokusuyla öne çıkan Ayaş'ta adeta geçmişe yolculuk yaptı.

Tarihle iç içe unutulmaz bir gezi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel değerlerini daha geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla sürdürdüğü ücretsiz Kent Gezileri kapsamında vatandaşları bu kez Ayaş'ın tarihi atmosferiyle buluşturdu.

Her yaştan Başkentlinin ilgi gösterdiği gezi programında katılımcılar, Ayaş'ın tarihi sokaklarını adım adım keşfederken ilçenin yüzyıllara uzanan mimari ve kültürel mirasını yakından tanıma imkânı buldu.

Ayaş'ın tarihi mirası ziyaret edildi

Gezi boyunca ziyaretçiler, tarihi Ayaş evleri, Selçuklu Hamamı, Eski Ulu Camii ve Şehitlik gibi ilçenin simge yapıları hakkında bilgi aldı. Kiraz ve dut ağaçlarının gölgelediği dar sokaklarda yürüyen katılımcılar, hem tarihi dokuyu yakından hissetti hem de doğal güzellikler eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Tarihi yapıları yerinde inceleyen vatandaşlar, ilçenin geçmişine tanıklık ederken bol bol fotoğraf çekerek günü ölümsüzleştirdi.

"İlçelerimizin değerlerini daha fazla kişiye ulaştırıyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültürel Mirasın Korunması Şube Müdürü Sinem Battaloğlu, Kent Gezileri'nin yalnızca tarihi ve kültürel mirası tanıtmakla kalmadığını, aynı zamanda yerel kalkınmaya da katkı sunduğunu söyledi.

Gezi programlarının hazırlanırken ilçelerin festival takvimleri, kültürel etkinlikleri, hasat dönemleri ve yöresel üretim zamanlarının dikkate alındığını belirten Battaloğlu, "Vatandaşlarımızı Ankara'nın 16 ilçesinin kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleriyle buluşturuyoruz. Bu geziler sayesinde hem ilçelerimizin tanıtımını yapıyor hem de yerel esnafın ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı Ankara'nın saklı güzelliklerini birlikte keşfetmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ücretsiz başvurular sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak gerçekleştirdiği Kent Gezileri önümüzdeki haftalarda da farklı ilçelerde devam edecek.

Programa katılmak isteyen vatandaşlar, yaş sınırı olmaksızın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Gezileri başvuru sistemi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Başvurular haftalık olarak alınırken, gezi kontenjanları ise her çarşamba günü mesai saatleri içerisinde güncelleniyor.