Kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılımını hedefleyen Çankaya Belediyesi, mesleki eğitim programlarına bir yenisini daha ekledi. "H.O.P.E. in Action: Kadınların Güçlenmesi için Fırsatlar" projesi kapsamında düzenlenen Barista Eğitimi'nin ilk grubunda yer alan 18-35 yaş arasındaki 18 kadın, teorik ve uygulamalı eğitim sürecini tamamlayarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Kadınların meslek edinmesini ve iş gücü piyasasında daha aktif rol üstlenmesini amaçlayan program, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirildi.

"Türkiye'nin toparlanma sürecine katkı sunuyoruz"

Mezuniyet töreninde konuşan UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic, 2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ile dayanışma içinde çalışmayı sürdürdüklerini söyledi.

Dragisic, depremlerin Ankara'da doğrudan fiziksel yıkıma neden olmamasına rağmen yoğun göç nedeniyle kentte sosyal ve ekonomik etkiler oluşturduğunu belirtti. Artan nüfusun özellikle kadınların istihdam olanakları üzerinde baskı yarattığını ifade eden Dragisic, barista eğitiminin bu ihtiyaca cevap vermeyi amaçlayan önemli projelerden biri olduğunu dile getirdi.

"Kadınların güçlenmesi toplumun gelişimine katkı sağlıyor"

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'nın Avrupa Departmanı Batı Balkanlar ve Türkiye Birim Yöneticisi Petra Burcher ise İsveç'in deprem felaketinin ardından Türkiye'ye hem insani yardım hem de uzun vadeli kalkınma desteği sunduğunu ifade etti.

H.O.P.E. in Action Projesi'nin yalnızca kayıpların telafisini değil, aynı zamanda yeni fırsatlar oluşturmayı hedeflediğini belirten Burcher, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesinin eşitliği, yenilikçiliği ve toplumsal dayanışmayı desteklediğini vurguladı.

Katılımcılar sektöre hazır hale geldi

Eğitim programı boyunca kursiyerler, kahve çekirdeğinin üretim sürecinden profesyonel kahve hazırlama tekniklerine, süt köpürtme uygulamalarından müşteri iletişimine kadar sektörün ihtiyaç duyduğu birçok konuda kapsamlı eğitim aldı.

Program sonunda katılımcılar, kafe ve yeme-içme sektöründe çalışabilecek mesleki yeterliliğe ulaşırken, kendi işletmelerini kurabilecek temel bilgi ve becerileri de kazandı.

Sosyal belediyecilik projeleri sürecek

Çankaya Belediyesi, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeyi ve nitelikli istihdam olanaklarını artırmayı hedefleyen mesleki eğitim projelerini önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi planlıyor. Belediye, kadınların üretime ve çalışma hayatına daha güçlü katılımını sağlayacak yeni eğitim programlarını hayata geçirmeye devam edecek.