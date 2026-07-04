Erciyes Üniversitesi tramvay durağında güvenlik görevlisi olarak çalışan Bekir Akgüneş, her gün karşılaştığı öğrencilerin üniversite yaşamından etkilenerek eğitim hayatına yeniden dönme kararı aldı. Çocukluk yıllarından beri gazeteci olmayı isteyen Akgüneş, 2022 yılında girdiği üniversite sınavında Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü tercih etti.

Azmi ve kararlılığıyla eğitimini sürdüren Akgüneş, dört yıllık lisans programını başarıyla tamamlayarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

"Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim"

Gazetecilik diplomasını almanın kendisi için tarif edilmesi güç bir duygu olduğunu belirten Bekir Akgüneş, yıllardır kurduğu hayalin gerçeğe dönüşmesinden büyük gurur duyduğunu söyledi.

Üniversitede aldığı eğitimin yalnızca mesleki bilgi kazandırmadığını ifade eden Akgüneş, gazeteciliğin temel ilkeleri olan tarafsızlık, sorgulayıcı bakış açısı ve topluma karşı sorumluluk bilincini de bu süreçte öğrendiğini dile getirdi.

Yeni hedefi akademisyen olmak

Eğitimin yaşam boyu devam etmesi gerektiğine inandığını belirten Akgüneş, herkesin üniversite ortamını deneyimlemesini tavsiye etti. Bilimin ve eğitimin yol gösterici olduğuna dikkat çeken Akgüneş, bundan sonraki en büyük hedefinin akademisyen olarak bilimsel çalışmalar yürütmek olduğunu söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir." sözünü kendisine rehber edindiğini belirten Akgüneş, gelecekte Atatürk ilke ve düşünceleri doğrultusunda yetişen genç gazetecilere katkı sunmayı ve ülkesine faydalı akademik çalışmalar gerçekleştirmeyi amaçladığını ifade etti.