Yerel saatle sabah 06.00'da başlayan törene on binlerce İranlı katıldı. Tören alanına yerleştirilen Hamaney'in tabutunun görünmesiyle birlikte törene katılan halk hüzün dolu anlar yaşadı. Törende ayrıca ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Alanı, 'Ya Hüseyin' feryatları ve ağıtlar okuyarak, ellerini göğsüne vurarak gelen İranlılar doldurdu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği törene bazı İranlılar yerel kıyafetleri ile katıldı.

Veda töreninin akşam 20.00'ye kadar devam etmesi bekleniyor.

Hamaney için yarın İmam Humeyni Musalla Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.





Muhabir: Tolga Akbaba