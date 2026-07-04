Yeni Dönem Stratejisi Belirlendi

Genelgede, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelenin temel hedeflerinden birinin suçluların yasa dışı kazançlarından mahrum bırakılması olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda kolluk kuvvetleri, istihbarat birimleri ve adli makamlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

Yükümlülere Denetim Vurgusu

Strateji belgesinde, finansal kuruluşlar ve diğer yükümlü grupların;

müşterinin tanınması,

şüpheli işlem bildirimi,

kayıtların tutulması,

uyum programlarının oluşturulması

gibi yükümlülükleri etkin şekilde yerine getirmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca bu yükümlülüklerin denetlenmesinin suç gelirleriyle mücadelede önemli bir unsur olduğu ifade edildi.

FATF Standartlarına Uyum Sürüyor

Genelgede, Türkiye'nin 1991 yılından bu yana üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyumun önemine dikkat çekildi.

Belgede, FATF'ın teknik uyum ve etkililik kriterleri doğrultusunda ulusal stratejilerin geliştirilmesi gerektiği vurgulanırken, uluslararası iş birliğinin de mücadelenin temel unsurlarından biri olduğu kaydedildi.

MASAK Koordinasyonunda Uygulanacak

2021-2025 dönemini kapsayan önceki strateji belgesinin uygulama süresinin tamamlandığı belirtilirken, yeni 2026-2030 Strateji Belgesinin ilgili kurumların katkılarıyla hazırlandığı bildirildi.

Belgenin, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda uygulanacağı ve ulusal risk değerlendirmesi çalışmalarının ilgili kurumların katılımıyla sürdürüleceği ifade edildi.

Risk Temelli Yaklaşım Benimsenecek

Genelgede, yeni stratejinin;

adli ve idari süreçlerin etkinliğinin artırılması,

ulusal risk değerlendirmelerinin politika oluşturma süreçlerine yön vermesi,

kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi

esaslarına dayandığı belirtildi.

Ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, strateji belgesinde kendilerine düşen görev ve sorumlulukları eksiksiz yerine getirmesi istendi.