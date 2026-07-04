Ahmet Hamdi Atalay kimdir?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevine atanan Ahmet Hamdi Atalay, uzun yıllardır Türkiye'nin bilişim, haberleşme ve savunma sanayii alanlarında üst düzey görevlerde bulunan deneyimli bir isim olarak öne çıkıyor. Son olarak Türksat Genel Müdürü olarak görev yapan Atalay, Cumhurbaşkanı kararıyla bakan yardımcılığı görevine getirildi.

1963 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğan Atalay, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Kariyerine Teletaş'ta Ar-Ge mühendisi olarak başlayan Atalay, daha sonra Netaş'ta kalite mühendisliği, kalite müdürlüğü ve kablosuz sistemler müdürlüğü görevlerini üstlendi.

2004-2009 yılları arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Kurul Üyesi olarak görev yapan Atalay, ardından Probil'de Genel Müdürlük görevini yürüttü. Netaş, Kron ve HAVELSAN'da yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan Atalay, 2015-2020 yılları arasında HAVELSAN Genel Müdürü olarak görev yaptı. Eylül 2024'te Türksat Genel Müdürlüğü görevine atanan Atalay, 4 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Atalay, İngilizce ve Almanca biliyor.