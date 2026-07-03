Portekiz Milli Takımı'nın yıldız kaptanı Cristiano Ronaldo için milli takım kariyerinin sonu yaklaşıyor olabilir. Portekiz'in Hırvatistan ile oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu karşılaşması öncesinde konuşan Ronaldo'nun ablası Katia Aveiro, dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

Katia Aveiro, 2026 Dünya Kupası'nın kardeşi için "Portekiz Milli Takımı formasıyla son dans" olacağını ifade ederek, Ronaldo'nun milli takım kariyerine bu turnuvanın ardından nokta koyacağını dile getirdi. Açıklama, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, yaklaşık çeyrek asra yaklaşan milli takım kariyerinde Portekiz tarihinin en fazla forma giyen ve en çok gol atan futbolcusu olmayı başardı. Avrupa Şampiyonluğu ve UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşayan yıldız futbolcu, birçok uluslararası rekora da imza attı.

Öte yandan Ronaldo'nun milli takım kariyerini sonlandıracağı yönündeki açıklama henüz oyuncunun kendisi tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Katia Aveiro'nun sözleri, Portekiz'in Dünya Kupası serüveni devam ederken gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.