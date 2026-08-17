“Kızılcık Şerbeti” dizisinin 5. sezon hazırlıkları devam ederken, oyuncu kadrosunda yaşanan değişiklikler gündemdeki yerini koruyor. Yeni sezon hikâyesinde Selin Türkmen’in canlandırdığı Çimen karakterine başka bir oyuncunun hayat vereceği daha önce açıklanmıştı.
Son gelen bilgilere göre, dizinin yeni Çimen’i belli oldu.
Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Çimen’i Asena Keskinci
Yeni sezonda Çimen karakterini, genç oyuncu Asena Keskinci canlandıracak. Böylece dizinin yeni sezonunda Çimen karakteri, farklı bir oyuncuyla izleyici karşısına çıkacak.
Asena Keskinci, çocuk yaşta rol aldığı “Bez Bebek” dizisiyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştı. Oyuncu, son olarak HBO Max’te yayınlanan “Jasmine” dizisinde başrol üstlenmişti.
Kızılcık Şerbeti’nde Yeni Sezon Öncesi Kadro Değişikliği
“Kızılcık Şerbeti”nde yeni sezon öncesinde yaşanan ayrılıkların ardından kadroya dahil olacak yeni isimler merak konusu olmuştu. Asena Keskinci’nin Çimen karakteriyle diziye katılmasıyla birlikte, yeni sezon hikâyesine ilişkin heyecan da arttı.