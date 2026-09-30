Şarkıcı Güllü’nün hayatını kaybetmesine ilişkin davada ilk duruşma yarın görülecek. Annesini “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürmekle” suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle mahkeme karşısına çıkacak. Sanatçının ölümünden bir yılı aşkın süre sonra başlayacak duruşmada gözler, dosyadaki iddialara ve sanık savunmalarına çevrildi.

Kamuoyunun yakından takip ettiği Güllü’nün ölümüne ilişkin davada duruşma aşamasına gelindi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma, 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 13.50’de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. Sanatçının tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

KIZI HAKKINDA TASARLAYARAK ÖLDÜRME SUÇLAMASI

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Tuğyan Ülkem Gülter’e “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçlaması yöneltildi. İddianameyi kabul eden mahkeme, Gülter’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkemenin bu kararında mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesini gösteren olgular, isnat edilen suç için öngörülen ceza ve kaçma şüphesinin gerekçe gösterildiği bildirildi. Yarın başlayacak duruşma, soruşturma boyunca ortaya konulan suçlamaların yargılama kapsamında ele alınacağı ilk duruşma olacak.

DOSYADA KAMERA KAYITLARI VE MESAJLAR VAR

Soruşturma boyunca sanatçının hayatını kaybettiği geceye ilişkin farklı deliller toplandı. Dosyaya ilişkin yayımlanan bilgilere göre olay yeri inceleme bulguları, güvenlik kamerası ve ses kayıtları, telefon incelemeleri, WhatsApp yazışmaları, HTS kayıtları, tanık ifadeleri ile adli tıp ve bilirkişi raporları soruşturma kapsamında değerlendirildi.

Yaklaşık 10 ay süren soruşturmanın ardından hazırlanan 21 sayfalık iddianamede, olay sırasında odada bulunan Sultan Nur Ulu’nun sonradan verdiği ifadeye de yer verildi. Ulu’nun, Güllü’nün kızı tarafından pencereden aşağı atıldığını ileri sürdüğü aktarıldı. Bu beyan, dosyada yer alan bir iddia olup henüz mahkeme kararıyla kesinleşmiş değil.

SULTAN NUR ULU İÇİN DE HAPİS TALEBİ

Dosyaya ilişkin haberlerde, Sultan Nur Ulu hakkında da soruşturmanın ilk aşamasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu iddiasıyla “yalan tanıklık” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendiği belirtildi. Böylece soruşturmada yalnızca sanatçının ölümünün nasıl gerçekleştiği değil, olay sonrasında verilen ifadelerin doğruluğu da inceleme konusu oldu.

OĞLU DURUŞMA ÖNCESİ KONUŞTU

İlk duruşma öncesinde açıklama yapan Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin ölümüyle ilgili gerçeğin ortaya çıkarılmasını istediğini söyledi. Show Haber’e konuşan Gülter, kardeşi Tuğyan Ülkem Gülter’i cezaevinde ziyaret etmediğini belirtti.

Duruşmaya annesinin oğlu olarak katılacağını ifade eden Gülter, “Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması” dedi. Gülter ayrıca avukat Burçe Gözeler, sanatçının asistanı Çiğdem Emir ve Sultan Nur Ulu’nun dinlenmesi için dilekçe verdiğini açıkladı. Bu açıklamalar, ailenin ilk duruşma öncesindeki beklentisini de ortaya koydu.

NE OLMUŞTU?

Gerçek adı Gül Tut olan ve müzik dünyasında Güllü adıyla tanınan sanatçı, 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Harmanlar Mahallesi’nde bulunan altı katlı binanın en üst katındaki evde meydana gelen olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Sanatçının ölüm koşullarını aydınlatmak amacıyla yürütülen soruşturma, kızı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen iddianamenin hazırlanmasıyla sonuçlandı. Şimdi dosyadaki deliller, beyanlar ve savunmalar mahkeme tarafından değerlendirilecek. İddianamedeki suçlamalara ilişkin nihai karar ise yargılama sonunda verilecek.