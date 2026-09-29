Özata Denizcilik hisselerindeki işlemleri nedeniyle gündeme gelen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın yaklaşık 2,2 milyar lirayı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bildirdiği hesaba aktardığı öne sürüldü. Kaya çiftinin söz konusu tutarı, Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerden elde ettikleri öne sürülen kazanç kapsamında iade ettiği bildirildi. Ancak ödemenin ardından SPK’nın etkin pişmanlıkla ilgili düzenlemesi yeniden gündeme geldi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun resmi bilgilendirmesinde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/3. maddesine göre işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı suçundan etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişinin, elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı kadar parayı Hazine’ye ödemesi gerektiği belirtiliyor. Ödeme soruşturma başlamadan önce yapılırsa ceza uygulanmaması, soruşturma aşamasında yapılması halinde ise cezada yarı oranında indirim öngörülüyor.

Bu düzenleme üzerinden yapılan hesaplamada, yaklaşık 2,2 milyar liralık menfaat esas alınırsa etkin pişmanlık kapsamında yaklaşık 4,4 milyar liralık ödeme gündeme geliyor.

Nitekim YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da bugün yaptığı açıklamada, Kaya’nın Hazine’ye yaklaşık 2,1 milyar lira ödediğini, ancak mevzuat kapsamında ödenmesi gereken tutarın 4,4 milyar lira olduğunu öne sürdü.

Öte yandan SPK, Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerle ilgili bazı kişiler hakkında 6362 sayılı Kanun’un 107/1. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermiş ve etkin pişmanlık hükümlerine ilişkin iki kat ödeme şartını duyurmuştu.

Kaya’nın yaklaşık 2,2 milyar lirayı iade ettiği bilgisi ise şu aşamada haber kaynaklarına dayanan bir gelişme olarak aktarılıyor.