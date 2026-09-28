Ankara’da 2023 yılında kurulan Hür Emekliler Derneği, emeklilerin bir araya geldiği sivil toplum kuruluşlarından biri olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; dernekte son dönemde yeni üyelik işlemlerinde yaşanan yoğunluk dikkat çekerken, yönetim de yeni kadro ve vizyonuyla çalışmalarını geliştirmeyi hedefliyor.

Derneğin Kurucu Başkanı Hüseyin Özağcı, kuruluşlarının henüz üç yıllık genç bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, emeklilerin sorunlarını gündeme taşımak ve daha geniş bir yapıya ulaşmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

“GÜNDEN GÜNE BÜYÜYORUZ”

Derneğin kuruluşundan bu yana geçen süreci değerlendiren Özağcı, emeklilerin sesi olma hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Özağcı, “Bizler üç yıllık, yeni ve taze bir sivil toplum kuruluşuyuz. Ülkemizdeki 16 milyon emeklinin sesi olma adına arkadaşlarımızla çıktığımız yolda günden güne büyüyoruz. Elimizden geldiğince, tüm imkanları zorlayarak bu çatıyı yükseltmek ve ilerletmek adına ne gerekiyorsa yapılıyor” ifadelerini kullandı. Son dönemde üyeliklerde yaşanan artışın kendilerini memnun ettiğini belirten Özağcı, yeni kadro ve vizyonla birlikte derneğin daha başarılı bir sürece taşınacağını düşündüğünü kaydetti.

KÜTÜPHANEDE YENİ ÜYELERE KİTAP SÜRPRİZİ

Hür Emekliler Derneği bünyesinde bulunan Şükrü Küleyin Kütüphanesi de yeni üyelerin buluşma noktalarından biri oldu. Derneğin Onursal Başkanı Şükrü Küleyin’in kitapları, üyelik işlemleri sırasında yeni üyelere hediye edildi.

Kitap takdiminin ardından üyeler, çay ve simit eşliğinde bir araya gelerek emeklilerin gündemdeki sorunları ve beklentileri üzerine sohbet etti. Üyelik işlemleri sırasında Dernek Başkan Vekili Osman Bayram, Etik Kurulu Başkan Vekili Faik Karakaş, Dernek Başkan Yardımcısı Metin Şahin ile yöneticiler Mülazım Polat ve Rasim Atar da yeni üyelerle bir araya geldi.

“EMEKLİLER YALNIZ DEĞİL”

Dernek yönetimi, emeklilerin yalnız olmadığını vurgulayarak, Hür Emekliler Derneği çatısı altında sosyal dayanışmanın da güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtiyor. Derneğin tanıtımında öne çıkan ifadeler arasında ise “Derdin mi var, çare var. Ankara’da Hür Emekli Derneği var” mesajı yer alıyor. Derneğin bünyesindeki kütüphanenin de emeklilerin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunması amaçlanıyor.

Dernek tarafından yapılan bilgilendirmede, gün boyunca çay ve simit ikramının bulunduğu belirtilirken, Hür Emekliler Derneği’nin Ulus’taki merkezinde emeklilerin bir araya gelmesine yönelik sosyal ortam oluşturulduğu ifade ediliyor.

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