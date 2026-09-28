Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 16.25'te başladı.
Kabine toplantısında, ülke gündemindeki önemli başlıkların ele alınması bekleniyor. Görüşmelerde, son dönemde gündeme gelen fon soruşturmasının yanı sıra Terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmelerin de değerlendirilmesi öngörülüyor.
TBMM'nin yeni yasama yılı gündemi masada
Kabine toplantısının gündeminde dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışma takviminin de yer alması bekleniyor.
Toplantıda ayrıca güncel siyasi ve ekonomik gelişmelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçerek alınan kararlar ve gündemdeki konulara ilişkin açıklama yapması bekleniyor.