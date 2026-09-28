TikTok 1 Kasım’da kapanacak mı? Milyonların merak ettiği iddiada gerçek ne?

Ankara'ya 13 Yeni EGO Otobüsü Daha: Filoya Katılan Araç Sayısı 597'ye Ulaştı

Bunlar da ilginizi çekebilir

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

Bir Ulusun Özgürlük Kelimeleri: Dil Bayramı ve Türk Dil Devrimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçerek alınan kararlar ve gündemdeki konulara ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Toplantıda ayrıca güncel siyasi ve ekonomik gelişmelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.

Kabine toplantısının gündeminde dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışma takviminin de yer alması bekleniyor.

Kabine toplantısında, ülke gündemindeki önemli başlıkların ele alınması bekleniyor. Görüşmelerde, son dönemde gündeme gelen fon soruşturmasının yanı sıra Terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmelerin de değerlendirilmesi öngörülüyor.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.