Ankara'da Türkiye Aile Hareketi öncülüğünde bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, süresiz nafaka uygulamasına tepki gösterdi. Ulus Meydanı'nda düzenlenen eylemde grup üyeleri, taşıdıkları dövizler ve attıkları sloganlarla taleplerini dile getirdi.

Eylemde "Erkeğe şiddete hayır" ve "Süresiz nafaka zulümdür" yazılı dövizler taşınırken, "Çocukları babadan koparma" ve "Çocukların özlemi engellenemez" sloganları atıldı.

"Nafaka boşanmanın bedeli değildir"

Grup adına açıklama yapan Türkiye Aile Hareketi Başkanı İlhan Ergincan, nafaka süresinin evlilik süresine göre belirlenmesine yönelik olası düzenlemeleri değerlendirdi.

Altı ay süren bir evlilik nedeniyle beş yıl nafaka ödenmesinin ölçülü ve hakkaniyetli olmadığını savunan Ergincan, nafakanın boşanmanın cezası ya da taraflardan birine ömür boyu yüklenen bir borç olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Nafakanın, boşanma nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan kişinin yeni bir hayat kurabilmesi için geçici destek sağlaması gerektiğini belirten Ergincan, mevcut uygulamanın yeniden ele alınmasını istedi.

Nafakaya yasal süre sınırı talebi

Süresiz nafakanın kanunda açık sınırlarla düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Ergincan, nafaka süresinin uzatılmasına ilişkin kararların hâkimin takdirine bırakılmasının hukuki belirsizliklere yol açabileceğini öne sürdü.

Ergincan, nafakanın şartlarının, süresinin, uzatılma gerekçelerinin ve üst sınırının kanunda açıkça belirlenmesini talep etti. Boşanmış eşler arasında ömür boyu ekonomik bağımlılık oluşmaması gerektiğini savunan Ergincan, uygulamaya ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

Eylem, yapılan açıklamaların ardından sona erdi.