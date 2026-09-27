Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün olağan mali genel kurul toplantısında önceki dönem yönetimini eleştirdi. Transferlerden ve çeşitli anlaşmalardan kalan ödemeler ve Fenerbahçe Üniversitesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, 'Fenerbahçe'nin malına çökme var. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez. Fenerbahçe'de iyilik yapana saygı duyarız. Ama siz yönetim olarak suçlusunuz. Bundan dolayı sizi ibra etmeyeceğim. Anonim şirkette de yapmayacağım' dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlendi. Raporların, okunup görüşülmesinin ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kürsüde konuştu.

'HERKES HER ŞEYİ BİLECEK'

Futbol takımını şampiyon yaparak görevini bırakacağını söyleyen Aziz Yıldırım, 'Fenerbahçe tarihinin en önemli mali kongresinin başlangıcını yapacağız. Herkes her şeyi bilecek. Medyadan değil, burada öğreneceğiz. Ne dedim, '1 sene sonra bırakacağım.' Bunlarla uğraşmak istemiyorum. Ben doğru yaptığıma inandığım için ibra, mahkeme hiçbirinden korkmam. Benim tereddüdüm yok, 1 sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım. Şampiyon yapacağım. Avrupa'ya katılacağız dedik. 18 sene sonra arkadaşlarım, futbol takımı, teknik direktörü, Oğuz Çetin'le birlikte bunu başardılar. Ne dediler, 'Bu takım yetersiz.' Yeterliymiş. Şimdi onun için gerçekleri konuşalım. Bizler aileyiz' ifadelerini kullandı.

'PARAYI NEREYE HARCADINIZ ANLATIN'

Önceki yönetime transfer ödemeleri üzerinden eleştirilerde bulunan Aziz Yıldırım, 'Gelelim Sadettin Bey ve yönetimine; paraları yemişsiniz. En-Nesyri'yi Ali Koç 19 milyon euroya satın almış. Bunun da 6 milyon daha bonservisi ödenmemiş. Nisan ayında taksiti geliyor, siz de ödememişsiniz. UEFA'dan yazı geliyor haziran ayının 15'inde. Arkadaşlar getirdi, bunu ödememiz lazım, ödüyoruz. Kulübe ne kadar para girdi, neler oldu hepsini anlatacağım. Ödemiyorsunuz, ceza geliyor. Birinciyi ödedim, ikinciyi de imzaladık gönderdik. 6 milyon euro biz ödüyoruz bu yönetim olarak. Nereye harcadınız bu parayı onu da siz anlatın' diye konuştu.

'SIDIKI CHERIF'İ 25 MİLYON EUROYA SATTIK'

Sidiki Cherif'in transfer süreçlerine değinen Yıldırım, 'Sidiki Cherif'i sattık. Hasan Çetinkaya'ya, Cihan Kamer'e, Oğuz Çetin'e teşekkür ediyorum. Oyuncuyu, bu futbolcu diye gelip almadılar. Hasan'ın tanıdığı vasıtasıyla 25 milyon euroya sattık. Gitti, gittiği takımda oynayamıyor' dedi.

'BİZİM OLDUĞUMUZ YERDE KİMSE FENERBAHÇE MALINA ÇÖKEMEZ'

Fenerbahçe Üniversitesi hakkında da açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Üniversite Fenerbahçe'nin değil artık Medicana'nın. Sustunuz. Suç işlediniz, 10 sene daha sözleşmeyi uzattınız? Fenerbahçe'nin malına çökme var. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez. Fenerbahçe'de iyilik yapana saygı duyarız. Ama siz yönetim olarak suçlusunuz. Bundan dolayı sizi ibra etmeyeceğim. Anonim şirkette de yapmayacağım. Siz Fenerbahçe'nin haklarını savunun. Gelin buraya bu yanlıştır deyin hep beraber düzeltelim. Fenerbahçe'nin malı elden gitmiş, Fenerbahçe malın sahibi değil. 400 bin euro almak için 10 sene niye uzattınız?' ifadelerini kullandı.

'KASADA 77 MİLYON EURO VAR'

Aziz Yıldırım sözlerini; 'Fenerbahçe'nin parası çok, şu anda 77 milyon euro kasada para var haberiniz olsun' diyerek noktaladı.

Aziz Yıldırım, konuşmasının sonunda eski Başkan Saadettin Saran dönemi yönetim kurulu üyelerinden İlker Aksun'u kürsüye davet ederek belirttiği konulara ilişkin bilgi vermesini istedi. Aksun, Yıldırım'ın konuşmasının son bölümünde davet üzerine kürsüye geldi. Aksun, Yıldırım'ın konuşmasının ardından salona hitap etmek üzere kürsüde kaldı.