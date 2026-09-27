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Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Sarpyener ve Özel hakkında, soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu kişilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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