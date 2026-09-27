Konya'nın Emirgazi ilçesinde bir düğünde silahla ateş açılması sonucu kurşun, izinde olduğu öğrenilen 25 yaşındaki uzman çavuş Serkan Deveci'ye isabet etti. Ağır yaralanan Deveci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Emirgazi ilçesi Demirci Mahallesi'nde düzenlenen düğünde meydana geldi. Düğünde silahla ateş açılması sonucu tabancadan çıkan kurşun, izne geldiği öğrenilen uzman çavuş Serkan Deveci'ye (25) isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Deveci'ye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Uzman çavuş hastanede hayatını kaybetti

Serkan Deveci, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Deveci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma soruşturma başlattı

Uzman çavuş Serkan Deveci'nin ölümüne ilişkin jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.