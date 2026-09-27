Kamuoyunda geniş yankı uyandıran borsa ve fon usulsüzlüğü iddialarının odağındaki isim AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, parti yönetimindeki tüm görevlerinden affını istediğini duyurdu. Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi'ne iletilen karar siyasi gündeme bomba gibi düştü.

Fatma Betül Sayan Kaya'dan Açıklama: "Siyasi Sorumluluk Alıyorum"

İstifa kararını yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyuran Sayan Kaya, yürütülen soruşturmanın gölge altında kalmaması gerektiğine dikkat çekti:

''Ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını son derece önemsiyorum

Şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi; yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum

Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim''

İstifanın Perde Arkası: Milyarlık Kazanç İddiaları!

Siyasi kulisleri sarsan istifa kararının arkasında, ana muhalefet partisinden gelen somut iddialar ve kamuoyundaki yüksek tepki yer alıyor:

Zeynel Emre'nin İddiaları: Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre yaptığı basın açıklamasında, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisseleri üzerinden usulsüz borsa/fon işlemleri gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Akılalmaz Rakamlar: Emre'nin paylaştığı verilerde Sayan Kaya'nın 63 milyon 359 bin TL yatırarak yaklaşık 4 ay içerisinde 1 milyar 344 milyon TL kazanç sağladığı iddia edildi.

Eşinin Hesap Hareketleri: Eşi İlyas Kaya'nın ise aynı hisse/fon trafiğinde 99 milyon 687 bin TL yatırarak 826 milyon TL haksız kazanç elde ettiği ileri sürüldü.

Adalet Bakanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın borsa spekülasyonları ile fon usulsüzlüklerine yönelik başlattığı dev soruşturma devam ederken, iktidar kanadından gelen bu istifa hamlesi adli sürecin ve siyasi yansımalarının derinleşeceğini gösteriyor.