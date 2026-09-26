Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşamasının tamamlandığını, inceleme aşamasının ardından kura sürecine geçileceğini duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'TOKİ ile hayata geçirdiğimiz Kiralık Sosyal Konut Projemizde ilk aşamayı tamamladık. Başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor. Koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1071 konutun sahiplerini ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz. Yuvalarımız İstanbulluları bekliyor' ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın ev sahibi olacağı ve ilk kez İstanbul'da uygulamaya alınacak kiralık sosyal konutlar için 14 Eylül'de başlayan başvuru süreci dün itibarıyla tamamlandı. İncelemenin ardından koşulları sağladıkları belirlenen ve başvurusu geçerli sayılan vatandaşlar için ekim ayında kura çekimi yapılıp konut teslimatları başlayacak.

KİRALAR 10 BİN TL'DEN BAŞLAYACAK

500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık sosyal konut sisteminden İstanbul'da hane geliri 100 bin TL'nin altında olan, tapuda üzerine evi bulunmayan, 18 yaşından büyük, evli T.C. vatandaşları faydalanabilecek. Yine en az 1 yıldır İstanbul'da kesintisiz ikamet etme koşulu da aranacak. 10 bin TL'den başlayan tutarlarla kiralanacak evler gruplara göre 1+1, 2+2, 3+1 ve 4+1 olacak şekilde kiralanacak. Genç evli ailelere, 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere, 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

Birinci grupta yer alan Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde 360, ikinci gruptaki Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde 330, üçüncü gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 291, dördüncü grupta Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere ilk etapta toplam 1071 konut kiralanacak. Bu kampanyada vatandaşlardan başvuru ücreti alınmadı. Başvurular e-Devlet üzerinden, TOKİ hizmetlerindeki 'Konut/İş yeri Başvuru' menüsünden tamamlandı.