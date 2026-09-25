Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Dil Derneği tarafından düzenlenen 94. Dil Bayramı İzlencesi'ne katıldı. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Özel'e onur ödülü takdim edildi.

Konuşmasına Hüseyin Can Güner'le başladı

Özel, programdaki konuşmasına görevden uzaklaştırılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e değinerek başladı. Güner'in Dil Derneği'nin destekçilerinden biri olduğunu belirten Özel, derneğin çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dil Derneği'nin konuğu olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özel, Yeni Parti Genel Başkanı olarak ilk kez bir ödül törenine katıldığını belirterek kendisine verilen onur ödülünün Zeynep Oral'ın elinden almasının kendisi için ayrıca anlam taşıdığını söyledi.

Türkçenin doğru kullanılması konusunda hassasiyet gösterdiğini ifade eden Özel, yıl içerisinde yaptığı dil ve anlatım hataları, dil sürçmeleri ile telaffuz hataları için de özür diledi.

Özel, Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel ve dernek yöneticilerine Türk dili üzerine yürüttükleri çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek 26 Eylül Dil Bayramı'nı kutladı.

Emekli maaşlarıyla ilgili konuştu

Program öncesinde gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özel, emekli maaşlarının düşük olduğunu ve emeklilerin geçinmekte zorlandığını ifade etti.

Dil Bayramı İzlencesi kapsamında Özel'in yanı sıra farklı alanlardan isimlere de onur ödülleri verildi.