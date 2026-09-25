Ankara'da emeklilerin Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde düzenlediği eylem sırasında silahla kendini vuran Ali Şekeroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, emeklilerin AYM önünde gerçekleştirdiği basın açıklaması sırasında meydana geldi. Emekli olduğu belirtilen Şekeroğlu'nun, "Emekliyim. Geçinemiyorum. Gelinim işsiz, damadım işsiz" dedikten sonra silahla kendini vurduğu belirtildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Boynunda Türk bayrağı, elinde ise döviz bulunan Şekeroğlu'na sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Ağır yaralı olarak Gazi Üniversitesi Acil Servisi'ne kaldırılan Şekeroğlu, burada doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Emekli derneklerinden açıklama

Olayın ardından emekli dernekleri basın açıklamalarını sonlandırdı. Dernek temsilcileri, yaşanan olayın emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik koşulların acı bir örneği olduğunu belirterek üzüntülerini dile getirdi.

Tüm Emeklilerin Sendikası da yaptığı açıklamada olayın ardından emeklilerin ekonomik ve sosyal taleplerine dikkat çekti. Açıklamada, emeklilerin "insanca yaşayabilecekleri bir aylık ve onurlu bir yaşam" talep ettiği ifade edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.