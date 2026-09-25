Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Vakfı (TÜSİAV) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak başkanlığındaki Yönetim Kurulu, Ankara Valisi Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret etti.

Sonsöz Gazetesi’nden M. Umut Karakülah’ın haberine göre; Ankara’da sivil toplum kuruluşlarının çınarı olarak nitelendirilen TÜSİAV’ın 31 yıllık mazisinden bahseden TÜSİAV Başkanı Sarıtoprak, öncelikle kabullerinden ötürü Vali Canbolat’a teşekkürlerini ileterek söze başladı.

Sarıtoprak, “31 yıllık vakfımızın isim babası rahmetli Süleyman Demirel idi. Demirel bana ‘Veli bey son teşkilatçı bir insansın. Anadolu’da çocuklarını bir araya getir. Bir işadamları vakfı kur, merkezi Ankara olsun. Zaten İstanbul’da TÜSİAD var.’ demişti. İlk toplantımıza rahmetli Vehbi Koç Büyük Ankara Oteli’nde konuk konuşmacı olarak katılıp bize bir vizyon, misyon yükledi. Vehbi Koç; ‘Ey işadamları, sanayiciler sizin Anayasanızın 1. Maddesi ‘Ülkem varsa ben de varım. Devletim varsa ben de varım. Benim varlığım ülkemin ve devletimin varlığına bağlıdır’ diyeceksiniz. Ülkemiz ve devletimiz için çalışacaksınız.’ diye bize öğüt verdi. 31 yıldır yüzlerce etkinlik, toplantı zirve ve ödül törenleri düzenledik. Yaklaşık 300’e yakın iftar yemekleri verdik. Yüzlerce ramazan kolisi dağıttık.

Yurtdışında sağlık turizmi zirveleri, yurtiçinde enerji verimlilik, sanayi ve gayrimenkul zirveleri düzenledik. Bu ülkeye, millete ve devlete hizmet eden çınar büyüklerimize Sanayinin Çınarları, Sağlığın Çınarları, Eğitimin Çınarları ödül törenleri düzenledik. Vefa günleri yaptık. Geçen yıl 100 yaşında Ali Naili Erdem’e, 96 yaşında rahmetli İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker’e, ünlü işadamı Sefer Ulusoy’a, eski valilerimizden Saffet Arıkan Bedük’e Vefa Ödülleri takdim ettik. Büyüklerimize hep vefamızı gösterdik. Mehmet Haberal hocaya Çınarların Çınarı ödülü verdik. İnsanı hep faaliyetlerimizin merkezine koyduk. Yılsonuna kadar da çeşitli ödül törenlerimize devam ettireceğiz.” diye konuştu.

Ankara Valisi Yakup Canbolat ise ziyaretlerinden ötürü TSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak’a ve Yönetim Kurulu üyelerine müteşekkirlerini ileterek sözlerine başladı. Sivil toplumculuğun milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştirmek açısından son derece önem arz ettiğini dile getirdi. TÜSİAV’ın başta Ankara olmak üzere tüm ülkemizde dernekçilik ve sivil toplumculukta öncülük ettiğini ifade etti. Canbolat, TÜSİAV Başkanı Sarıtoprak’a ve beraberindeki heyete yaptıkları ve yapacakları çalışmalarından ötürü başarılar diledi.

Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

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