25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’nde evdeki ilaç dolabına yeniden bakmakta fayda var. İlaçları banyoda tutmak pratik görünse de nem, saklama koşullarını olumsuz etkileyebilir. Mutfakta ocak, fırın veya lavaboya yakın dolaplar da sıcaklık ve nem değişimleri nedeniyle uygun olmayabilir.

Peki ilaçlar evde nereye konulmalı? Genel öneri, doğrudan güneş almayan, serin ve kuru bir yerde, kendi ambalajları içinde saklanmaları. Çocukların bulunduğu evlerde yüksek ve kilitlenebilen bir dolap tercih edilmeli; ilaçlar masa, tezgah ve komodin üzerinde bırakılmamalı.

Her ilaç buzdolabına konur mu?

Hayır. Bazı ilaçların buzdolabında saklanması gerekirken bazıları için böyle bir koşul bulunmaz. Bu nedenle ilacın kutusundaki ve kullanma talimatındaki saklama bilgisi esas alınmalı. Koşullar açık değilse eczacıya danışılmalı.

Evdeki ilaçları düzenlerken son kullanma tarihlerini kontrol etmek de önemli. Tarihi geçen ilaçlar kullanılmamalı. Kısacası tek bir “ilaç dolabı” kuralı yok: Her ürün için önce ambalajdaki talimata bakmak, ardından onu ısıdan, nemden ve çocukların erişiminden uzak tutmak gerekiyor.