Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, yapay zeka teknolojisinin dolandırıcılık ve manipülasyon amacıyla kullanımına geçit vermedi. Sosyal medyada ve mesajlaşma uygulamalarında kendisini devletin tepe yönetimiyle yakın ilişki içindeymiş gibi gösteren Mehmet Ç., Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla Keçiören’de yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

WhatsApp Durumunda Yapay Zeka Oyunu!

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre; şüpheli Mehmet Ç.'nin WhatsApp uygulamasının "Durum" kısmında, yapay zeka araçlarını kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fotoğraflarının yanına kendi görsellerini eklediği tespit edildi.

Gerçeğe aykırı şekilde oluşturulan bu sahte görsellerle Mehmet Ç.'nin;

Kamu görevlileriyle yakın ilişki içinde olduğu,

Devlet kademelerinde sözünün geçtiği ve hatırının sayıldığı,

Bürokratik süreçlerde yetki sahibi olduğu,

izlenimini vererek vatandaşlar nezdinde güven sağlamaya çalıştığı belirlendi.

Emniyet Keçiören'de Düğmeye Bastı: 4 Ayrı Suç Kaydı Çıktı!

Yapılan dijital incelemeler ve teknik takiplerin ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Keçiören ilçesindeki adresine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Mehmet Ç.'nin yapılan GBT ve arşiv sorgulamasında, daha önceden işlediği 4 ayrı suçtan kaydının bulunduğu saptandı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

"Nüfuz Ticareti" Suçundan Tutuklama Kararı!

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mehmet Ç., işlediği fiiller doğrultusunda tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Zanlı hakkında hazırlanan sevk yazısında; "Nüfuz ticareti" ve "Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayma" suçlarını işlediği vurgulandı. Yargı kaynakları, dijital mecralarda kamu yetkililerinin isim ve görselleri kullanılarak yapılan bu tür dolandırıcılık ve itibar suikastlarına karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.