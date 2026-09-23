Bekir Ödemiş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Ödemiş, yaptığı açıklamada kararını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a atıfla duyurdu. Ödemiş, “Ankara’mıza birlikte hizmet onurunu bize yaşatan Sayın Başkanım Mansur Yavaş’ın kararı doğrultusunda CHP üyeliğinden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'la birlikte görev yaptı

Bekir Ödemiş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı görevinde bulunmuş, Ankara'nın tarihi ve kültürel mirasına yönelik çeşitli çalışmalarda görev almıştı. ABB'nin geçmiş dönem çalışmalarında Ödemiş'in Mansur Yavaş ile birlikte Ankara'nın tarihi bölgelerine yönelik projelerde yer aldığı görülüyor.

Ödemiş'in CHP'den istifasına ilişkin açıklamasında bundan sonraki siyasi yol haritasına dair herhangi bir ayrıntı yer almadı.