Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı ile yapay zekâlı fotoğraf paylaşımına gözaltı!

Ankara'da Gastronomi ve El Emeği Buluşması: Tarih ve Saat Belli Oldu

Bunlar da ilginizi çekebilir

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

31'inci dönem Çocuk Meclisi üyelerinin belirlenmesi için oy kullanma işlemi ise 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. ABB Çocuk Meclisi binasında kurulacak sandıklarda öğrenciler, 10.30-16.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

Ankara'da Gastronomi ve El Emeği Buluşması: Tarih ve Saat Belli Oldu

ABB Çocuk Meclisi 31'inci dönem üyelik başvurularını almaya başladı. 'Ankara Çocuklarının Güçlü Sesi' sloganıyla gerçekleştirilen başvurular, 25 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek. 9-14 yaş arasındaki ilkokul ve ortaokul öğrencileri, cocukmeclisibasvuru.ankara.bel.tr cocukmeclisibasvuru.ankara.bel.tr adresi üzerinden online başvuru yapabilecek.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.