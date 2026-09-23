Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu dolayısıyla ABD'nin New York kentinde bulunan Emine Erdoğan, uluslararası toplumun vicdanına seslenen temaslarına ilişkin özel bir video paylaşımı yaptı. BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını salonda takip ettikten sonra, "Adaletin sesi Erdoğan" ifadesiyle güçlü bir mesaj yayımladı.

Dijital Gelecek Ve İklim Krizi Vurgusu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda küresel tehditlere ve çocukların korunmasına dikkat çeken Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İklim krizinin karşısında dünyamızı, dijital çağın riskleri karşısında çocuklarımızı korumak, sınırları aşan bir dayanışmayı ve geleceğe karşı ortak bir sorumluluğu gerekli kılıyor." Ankara'da Sel: Caddeler Göle Döndü! İçeriği Görüntüle

Paylaşılan videoda Emine Erdoğan'ın New York'ta katıldığı New York İklim Haftası açılış etkinliği ile "Görünmeyen Mimari: Çocuklar için Güvenli Dijital Sistemler İnşa Etmek-Uluslararası Standartların ve Ortak Sorumluluğun Geliştirilmesi" başlıklı oturumdan öne çıkan anlar yer aldı.

"100 Yıllık Dostluk" Ve BM Genel Kurulu Diplomasisi

Hazırlanan özel klipte ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın birlikte katıldıkları "100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri" resepsiyonundan görüntülere yer verildi.

Türkevi'nden BM Genel Merkezi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yürüyerek geçen Emine Erdoğan, tarihi konuşmayı Genel Kurul salonunda bizzat takip etti.

"Uluslararası Toplumun Vicdanında Karşılık Bulmasını Diliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabının ardından duygularını paylaşan Emine Erdoğan, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Adaletin sesi Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu kürsüsünden insanlığa seslendi. Barışın, insan onurunun ve hakkaniyetin esas alındığı bir dünya için yaptığı güçlü çağrının, uluslararası toplumun vicdanında karşılık bulmasını diliyorum."