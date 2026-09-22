Keçiören'de 3 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen olayda, 21 yaşındaki Sema Esen, evinde boynunda iple asılı halde bulundu. Esen'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un Esen'e şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntüler de olayın ardından sosyal medyada yayıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Uygun hakkında dava açıldı.

Savcılık, 8 Mayıs'ta görülen duruşmada açıkladığı esas hakkındaki mütalaasında Uygun'un ‘intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme’ ile ‘eziyet etme’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Esen ailesi şikayetçi oldu

Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, başka bir dosyadan hükümlü bulunan Ümitcan Uygun ile Sema Esen'in ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan Sema Esen'in babası Mehmet Esen, şikayetinin sürdüğünü belirterek adalete güvendiğini söyledi. Esen'in ağabeyi Himmet Esen de şikayetçi olduğunu ifade etti.

Anne Hatun Esen ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirterek, “Şikayetçiyim. Ömür boyu müebbet almasını, gün yüzü görmemesini istiyorum” dedi.

Ümitcan Uygun: Suçsuzum

Savunmasını yapan Ümitcan Uygun ise Sema Esen'e yönelik şiddet ve eziyet suçlamalarını reddetti. Uygun, Esen ile ilişkileri sırasında ailesiyle arasının düzelmesi için aracı olduğunu öne sürerek, kendisine yöneltilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Uygun, “Ben hiçbir kadının ölümüne sebep olmadım, vicdanım rahat. Ben suçsuzum” ifadelerini kullandı. Uygun, Esen ile evlenmeyi düşündüğünü ve onu halen sevdiğini de söyledi.

Mahkemeden 4 yıl hapis kararı

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Heyet, Ümitcan Uygun'u ‘intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme’ suçundan 4 yıl hapis cezasınaçarptırdı. Uygun hakkında ‘eziyet etme’ suçundan ise beraat kararı verildi.