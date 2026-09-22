Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde otomobilin 50 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü Gaffar Beğit (64) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bekdemir köyünde meydana geldi. Gaffar Beğit yönetimindeki 80 EJ 309 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan Gaffar Beğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta yaralanan 1 kişi ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.