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TÜİK, Eylül 2026 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ağustos ayında 90,8 iken eylül ayında yüzde 1,3 oranında artarak 91,9 oldu. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 0,1 azalarak 75,3, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 0,6 artarak 93,7, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 0,5 artarak 89,8, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise 3,6 artarak 108,8 değerlerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında tüketici güven endeksinin yüzde 1,3 artarak yüzde 91,9 olduğunu açıkladı.

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