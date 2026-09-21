Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından düzenlenen festival bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek. Etkinlik, 75 ilde sinemaseverlerle buluşacak.

90 TL’ye Sinema Keyfi

İki gün sürecek festivalde 17 yerli ve yabancı film izleyici karşısına çıkacak. Festival programında farklı türlerde yapımların yanı sıra merakla beklenen filmler de yer alıyor.

Programda The Odyssey, Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün, Avengers: Endgame ve Oyuncak Hikayesi 5 gibi yapımlar da bulunuyor.

Biletler 21 Eylül itibarıyla satışa sunuldu. Böylece sinemaseverler 26-27 Eylül tarihlerinde festival kapsamındaki filmleri 90 TL sabit fiyatla izleyebilecek.

Geçen Yıl 780 Binden Fazla Kişi Sinemaya Gitmişti

Türkiye Sinema Festivali geçen yıl ilk kez düzenlenmiş ve iki günlük etkinlikte 780 binden fazla seyirci sinema salonlarında film izlemişti. Bu yıl ise organizasyonun kapsamı 75 il ve yaklaşık 1.500 salona çıkarıldı.

Festivalle sinema salonlarının desteklenmesi ve daha fazla kişinin büyük perdede film izleme deneyimi yaşaması hedefleniyor.