Almanya'da Berlin Eyalet Seçim Kurulu'nun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre, Elif Eralp'i eyalet başbakan adayı gösteren Sol Parti, 2023'te yapılan seçimlere göre oylarını 13,4 puan artırarak yüzde 25,7'ye yükseltti ve seçimin galibi oldu.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise geçen seçime göre 9,5 puan oy kaybederek yüzde 18,8'e geriledi ve seçimi ikinci sırada tamamladı.

Mevcut hükümette yer alan partilerden Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oy oranı bir önceki seçime göre 6,3 puan gerileyerek yüzde 12,1'e düştü. Yeşiller Partisi'nin oy oranı da 4,1 puan azalarak yüzde 14,3'e geriledi.

Bu sonuçlarla Berlin'de mevcut CDU-SPD koalisyonu meclis çoğunluğunu kaybetti.

Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ise bir önceki seçime göre oy oranını 7,2 puan artırarak yüzde 16,3'e yükseltti ve yeniden meclise girdi.

Sonuçlara göre Sol Parti, Yeşiller ve SPD arasında üçlü koalisyon kurulması mümkün hale geldi. Sol Parti'nin koalisyon kuramaması durumunda CDU, SPD ve Yeşiller arasında da bir eyalet hükümeti kurulabilecek.

Mecklenburg-Vorpommern'de seçimi AfD kazandı

Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yapılan Eyalet Meclisi seçimlerinde ise Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 38,2 oyla birinci oldu.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 35,5 oyla ikinci sırada yer alırken, Sol Parti (Die Linke) yüzde 6,5, Yeşiller ise yüzde 5,7 oy aldı ve eyalet meclisine girmeyi başardı.

71 sandalyenin bulunduğu Eyalet Meclisi'nde AfD 32 sandalyeyle en fazla üyeye sahip parti oldu. SPD 29, Sol Parti ve Yeşiller ise 5'er sandalyeyle temsil ediliyor.