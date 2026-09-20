Kayseri’de bir kıraathanede husumetlisi O.Ö. tarafından av tüfeğiyle vurulan Erol Koyuncu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Koyuncu’nun hayatını kaybetmesinin ardından cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Kayseri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Şüphelinin işlemleri sürüyor

Olayın ardından gözaltına alınan cinayet şüphelisi O.Ö.’nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.