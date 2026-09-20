Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte Türkiye'deki altın arama faaliyetleri de gündeme gelmeye devam ediyor. Ankara'da yaşayan Hamza Kındımoğlu ve 30 kişilik ekibi, hobi amacıyla başladıkları kırıntı altın madenciliğinde dere ve akarsularda altın arıyor. Rota haber'den alınan bilgilere göre; Ekip, uygun bölgelerde günde 20 grama kadar kırıntı altın bulabildiklerini belirtiyor.

Ankara'dan Türkiye'nin farklı bölgelerine altın arıyorlar

Ankara'da yaşayan Hamza Kındımoğlu'nun liderliğindeki 30 kişilik ekip, hobi olarak başladıkları kırıntı altın madenciliğini farklı bölgelerde sürdürüyor.

Aralarında asker, polis, esnaf ve makine mühendislerinin de bulunduğu ekip, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki dere ve akarsularda doğal yöntemlerle kırıntı altın arıyor.

Ekip, yaptıkları çalışmalar sırasında bölgenin jeolojik yapısına ve dere yatağındaki taşların özelliklerine dikkat ettiklerini ifade ediyor.

"Her derede veya derenin her yerinde altın olmaz"

Hamza Kındımoğlu, Türkiye'nin birçok bölgesinde altın bulunduğunu belirtirken, altın arama çalışmalarında bölgeyi doğru analiz etmenin önemine dikkat çekiyor.

Kındımoğlu, "Ancak her derede veya derenin her yerinde altın olmaz. Taşların yapısını iyi bilmek ve dereyi iyi okumak gerekiyor. Bu iş için mutlaka eğitim alınmalı" ifadelerini kullanıyor.

Ekip, uygun koşullara sahip bölgelerde yaptıkları aramalarda günde 20 grama kadar kırıntı altın bulabildiklerinibelirtiyor.

Altın ararken doğayı da koruyorlar

Ekip, çalışmalarını doğaya zarar vermeden ve geleneksel yöntemlerle gerçekleştirdiklerini ifade ediyor. Çalışmaların ardından bölgede temizlik yapan ekip üyeleri, faaliyet gösterdikleri alanı eski haline getirmeye özen gösteriyor.

Ekibin dikkat çeken uygulamalarından biri ise fidan dikimi. Çalışmaya katılan kişilerin, faaliyet gerçekleştirilen bölgeye 2 adet çetin ceviz fidanı diktiği belirtiliyor.

Kındımoğlu ve ekibi, kırıntı altın madenciliğinin bilinçli ve doğaya zarar vermeyecek şekilde yapılmasının önemine dikkat çekiyor.