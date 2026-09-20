Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen Klasik Otomobil Festivali, geçmişin izlerini taşıyan yüzlerce otomobili otomobil tutkunlarıyla buluşturdu. Sincan Park'ta başlayan ve iki gün sürecek festivalde, Türkiye'nin farklı illerinden gelen klasik otomobiller sergileniyor.

Ankara'da klasik otomobil şöleni

Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen Klasik Otomobil Festivali, Sincan Park'ta kapılarını ziyaretçilere açtı. İki gün boyunca devam edecek festivale, Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda klasik otomobil tutkunu katılıyor.

Farklı dönemlerin otomobil kültürünü yansıtan araçların yer aldığı festival, Başkent'te nostalji rüzgarı estirdi.

Yıllara meydan okuyan otomobiller sergileniyor

Festival alanında, farklı dönemlerin tasarım anlayışını yansıtan çok sayıda klasik otomobil yer alıyor. Canlı renkleri, özgün tasarımları ve geçmişten günümüze taşıdıkları hikayeleriyle dikkat çeken araçlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Günlük yaşamda artık caddelerde sık görülmeyen, sahipleri tarafından özenle korunan klasik otomobiller, festival kapsamında meraklılarının beğenisine sunuluyor.

Otomobil tutkunlarını zamanda yolculuğa çıkarıyor

Klasik otomobillerin bir araya geldiği festival, ziyaretçilere geçmişten günümüze uzanan nostaljik bir deneyim yaşatıyor.

Sincan Park'taki etkinlik boyunca otomobil meraklıları, farklı yıllara ait araçları yakından inceleme fırsatı bulurken, klasik otomobil sahipleri de tutkularını diğer meraklılarla paylaşma imkanı yakalıyor.

İki gün sürecek Klasik Otomobil Festivali, Sincan Park'ta ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.