Nevşehir'de park halinde bulunan ve çekme belgesi olduğu öğrenilen minibüs, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Park halindeki minibüs alevlere teslim oldu
Yangın, akşam saatlerinde 100'üncü Yıl Ülfet Başer İlkokulu yakınlarında meydana geldi. Park halindeki minibüsten alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, minibüse tazyikli suyla müdahale etti. Çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Çekme belgeli olduğu ortaya çıktı
Yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken, aracın daha önce trafikten men edildiği ve çekme belgesi bulunduğuöğrenildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.