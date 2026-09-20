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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken, aracın daha önce trafikten men edildiği ve çekme belgesi bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, minibüse tazyikli suyla müdahale etti. Çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Nevşehir'de park halinde bulunan ve çekme belgesi olduğu öğrenilen minibüs, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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