Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında, kentin gastronomi değerlerini öne çıkarmak amacıyla hazırlanan “Lezzet Noktaları Projesi” kapsamında belirlenen mekanlar tanıtıldı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen proje kapsamında Ankara’da 60 lezzet noktası belirlendi. 19 şehirde toplam 817 lezzet noktasının yer aldığı projede Ankara, şimdiye kadar bir şehirde belirlenen en geniş lezzet seçkisine sahip kent oldu.

Gastronomi buluşmasında Şef Mehmet Yalçınkaya’nın festival için hazırladığı “Bir Sofrada Ankara” menüsü de tanıtıldı. Menüde Kalecik karası hardaliye, dene çorbası, patlıcan bayıldım, sütte ciğer, kara kabak cizleme, kuzukulağı buzlaması, Ayaş domates, Ankara tava ve Çubuk vişneli muhallebi yer aldı.

“Lezzet noktalarını belirliyoruz”

TGA Turizm Operasyon ve Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu, lezzet noktalarının gastronomi alanında uzman isimlerden oluşan danışma kurulu tarafından belirlendiğini söyledi.

Fisunoğlu, belirlenen işletmelere “Lezzet Noktası” logosu verildiğini belirterek, bu mekanların Kültür Yolu Festivali internet siteleri ile “GoTürkiye” platformunda 11 dilde tanıtıldığını ifade etti.

Gastronominin turizm açısından önemli bir alan olduğuna dikkat çeken Fisunoğlu, projeyle turistlerin gittikleri şehirlerdeki yerel işletmeleri keşfetmelerinin teşvik edildiğini söyledi.

Projeye bugüne kadar 110 önemli şef, gastronomi yazarı ve akademisyenin gönüllü olarak katıldığını belirten Fisunoğlu, üç şefle başlayan çalışmanın Ankara’da 11 şefle sürdürüldüğünü kaydetti.

“Ankara’nın ciddi bir ürün yelpazesi var”

Şef Mehmet Yalçınkaya da Ankara’nın öne çıkan lezzetlerini belirlemek için oluşturulan heyetle çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yalçınkaya, belirlenen noktalara “Lezzet Noktası” tabelalarının asıldığını belirterek, Ankara’ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin bu mekanlara ulaşmasının amaçlandığını ifade etti.

Ankara’nın yalnızca yemekleriyle değil, yerel ürünleriyle de güçlü bir gastronomi potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Yalçınkaya, kentin eski pastaneleri, çorbacıları, lokantaları ve dönercilerinin de proje kapsamında öne çıkarıldığını söyledi.

Yalçınkaya, lezzet noktalarının her yıl oluşturulacak heyetler tarafından belirlenmeye devam edeceğini belirterek, Ankara Kültür Yolu Festivali’nin gastronomi alanında da önemli bir içerik sunduğunu ifade etti.