Ankara’nın farklı şehirlerinden üniversite eğitimi için gelen gençler, kente ulaştıkları ilk noktalardan biri olan AŞTİ’de Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Başkent Gençlik Meclisi’nin AŞTİ’de kurduğu Dayanışma Standı’nı ziyaret eden öğrencilere, Ankara’da yaşamlarını kolaylaştırabilecek hizmetler hakkında bilgi veriliyor.

Standda öğrencilere özellikle barınma olanakları, ulaşım imkanları, abonman desteği, ücretsiz çamaşırhaneler, Genç Akademi kafeler ve gençlere yönelik diğer sosyal hizmetler aktarılıyor.

Ankara tanıtım çantası dağıtılıyor

Öğrencilere ayrıca Ankara’yı yakından tanımalarına yardımcı olacak materyallerin yer aldığı “Ankara Tanıtım Çantası” hediye ediliyor.

Çantada, Ankara’daki üniversite yaşamına ilişkin bilgilerin yer aldığı “Ankara Üniversite’de Okunur” kitapçığı, “A’dan Z’ye Ankara Rehberi”, “Ankara’da Gençleri Neler Bekliyor” broşürü, Başkent Gençlik Meclisi tanıtım kataloğu ve defter bulunuyor.

“Ankara’nın imkânlarından bahsediyoruz”

Başkent Gençlik Meclisi Başkanı Hilal Gedik, gençlere yönelik hizmetlerin daha fazla öğrenciye ulaştırılmasını amaçladıklarını belirtti.

Gedik, “Başkent Gençlik Meclisi olarak tam altı yıldır Ankara’ya üniversite okumak için gelen arkadaşlarımızı sıcak bir gülümsemeyle karşılıyoruz. Onları Ankara tanıtım kitapçıklarıyla birlikte karşılıyoruz. İlk etapta bir akranını, bir yaşıtını görmesi ve bu empati ve dayanışma duygusuyla bir araya gelmeleri çok kıymetli. Arkadaşlarımıza Ankara’ya ayak bastıkları anda Ankara’nın imkânlarından bahsediyoruz” dedi.

Ankara’nın genç dostu bir kent olduğunu vurgulayan Gedik, Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik sunulan Genç Akademi kafeler, Gençlik Sofraları ve Başkent Kart gibi hizmetlerin de öğrencilere anlatıldığını ifade etti.