Son dönemde ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde yaşlı nüfusu artış göstermeye başladı.

Sonsöz Gazetesi’nden M. Umut Karakülah’ın haberine göre; konuya ilişkin gazetemiz SONSÖZ’e önemli açıklamalarda bulunan Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Vakfı (TÜSİAV) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak, Türkiye’deki yaşlı vatandaşlarımızın durumunu değerlendirdi.

Ülkemizde gün geçtikçe yaşlı nüfusunun arttığı belirten Sarıtoprak, “Türkiye hızla yaşlanıyor. Artık bir gerçeği görmezden gelemeyiz. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verilerine göre, Türkiye’de 65 yaş üstü vatandaşların sayısı 10 milyon civarındadır. Yaklaşık 1,5 vatandaş yalnız yaşamaktadır. Bu artık yalnızca bir demografik veri değildir, Türkiye’nin sosyal, ekonomik, sağlık ve kültürel geleceğini doğrudan ilgilendiren önemli ve büyük bir dönüşümdür. Ben buradan açık ve net bir çağrıda bulunuyorum. Türkiye’de artık “Kıdemli Vatandaşlar Bakanlığı” kurulmalıdır.

“YAŞLANMA POLİTİKASI DEVLET POLİTİKASI HALİNE GETİRİLMELİDİR”

Bu öneri bir makam yaratma önerisi değil, bir gelecek politikası önerisidir. Bugün atılacak adımlar yarının Türkiye’sinde aktif ve onurlu yaşlanma modeline esas olacaktır. Yaşlanma politikası artık. Sadece sosyal yardım politikası olmaktan çıkarılmalı, devlet politikası haline getirilmelidir. TÜİK projeksiyonlarına göre 65 yaş ve üstü nüfusun toplam nüfus içindeki payı 2040 yılında yaklaşık yüzde 18, 2060 yılında da yüzde 27’ye çıkacaktır. Türkiye yaşlanıyor. Yaşlı vatandaşlarımıza hak ettikleri değeri vermemiz gerekiyor. Bir gün herkes yaşlanacaktır. Bundan kaçış yok. Kıdemli Vatandaşlar Bakanlığı artık zaruri bir ihtiyaçtır. Yaşlı vatandaşlarımızın hayatına değer katan bir Türkiye için tüm siyasilerimiz, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), ilgili kurum ve kuruluşları göreve davet ediyorum. Bugünün yaşlıları (kıdemli vatandaşları) dünün gençleriydi. Bugünün gençleri ise yarının kıdemli vatandaşları olacaktır. Öyleyse mesele onların değil, hepimizin meselesidir ve geleceğidir.” şeklinde konuştu.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.