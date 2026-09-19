Ankara’da epilepsi konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla kapsamlı bir eğitim çalışması başlatılıyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak iş birliği kapsamında kentin 25 ilçesinde öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri düzenlenecek.

Epilepsi Derneği Başkanı Ebru Öztürk, çocukların doğru bilgilerle yetişmesinin hastalıkla ilgili yanlış inanışların ve toplumsal önyargıların kırılmasına katkı sağlayacağını belirterek, “Her şeyin başı eğitim” dedi.

25 İLÇEDE ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİLERE ULAŞILACAK

Daha önce İstanbul’da okullara yönelik benzer bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Öztürk, Ankara’daki projenin daha geniş kapsamlı olacağını ifade etti. Öztürk, "Daha evvel İstanbul'da bir çalışma yapmıştık. Okullara tek tek giderek çalışmalar gerçekleştirmiştik. Bu seferki çok daha güzel olacak. Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanacak protokolle beraber 25 ilçede ayrı ayrı çalışmalar gerçekleştirilecek" diye konuştu.

Çalışmanın yalnızca öğretmenlere yönelik olmayacağını belirten Öztürk, öğrenci ve velilerin de bilgilendirme sürecine dahil edileceğini söyledi. Öztürk, "Sadece öğretmenler bilgilendirilmeyecek; öğretmen, öğrenci ve velilere duyuru yapılacak. Epilepsisi olanların yanı sıra epilepsisi olmayanların da tamamı bu çalışmaya katılabilecek" ifadelerini kullandı.

Projeye Ankara Üniversitesi’nin de dahil olduğunu belirten Öztürk, üniversitedeki yetişkin ve çocuk nörolojisi uzmanlarıyla toplantılar gerçekleştirildiğini söyledi. Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar’ın da projeye olumlu yaklaştığını belirten Öztürk, üniversite tarafındaki onay sürecinin tamamlandığını ve protokolün imzalanacağını kaydetti.

TÜRKİYE’DE YAKLAŞIK 950 BİN EPİLEPSİLİ KİŞİ VAR

Türkiye’de epilepsiyle yaşayan kişi sayısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztürk, ülkede yaklaşık 950 bin epilepsili kişinin bulunduğunu belirtti. Öztürk, "Dünya genelinde de ülkemizde de yaklaşık yüzde 1 oranında epilepsi görülüyor. Ülkemizde 850 bin tespit edilmiş, 100 bin olduğu zannedilen, yaklaşık 950 bin epilepsili kişi var" dedi.

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